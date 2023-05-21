«Ренн» разгромил «Аяччо»

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«Ренн» в гостевом матче разгромил «Аяччо» в 36-м туре чемпионата Франции — 5:0.

В составе победителей голами отметились Батист Сантамария, Амин Гуири, оформивший хет-трик, и Джереми Доку.

«Ренн» занимает 6-е место в таблице лиги 1, набрав 62 очка, «Аяччо» лишился шансов на сохранение прописки в чемпионат Франции.