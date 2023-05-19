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Сегодня, 13:20

Лига 1, 36-й тур: «Лион» сыграет с «Монако», «Осер» — «ПСЖ»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Александр Головин (в центре).
Фото AFP

Матчи 36-го тура чемпионата Франции по футболу.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей лиги 1.

Франция. Лига 1. 36-й тур
19 мая, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
Монако
Франция. Лига 1. 36-й тур
20 мая, 18:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Монпелье
Франция. Лига 1. 36-й тур
20 мая, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Марсель
Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 14:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
Ренн
Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 16:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 16:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Тулуза
Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 16:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Анже
Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 16:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
Страсбур
Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 18:05. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Ланс
Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 21:45. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
ПСЖ

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры, турнирная таблица и статистика, фото и видео.

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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 35 22 7 6 65-35 73
4
 Монако 35 19 8 8 68-51 65
5
 Лилль 35 17 9 9 60-41 60
6
 Ренн 35 18 5 12 60-38 59
7
 Лион 35 16 8 11 58-43 56
8
 Клермон Фут 35 15 8 12 39-45 53
9
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
10
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
11
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
12
 Монпелье 35 13 5 17 57-58 44
13
 Тулуза 35 12 7 16 48-55 43
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 35 9 11 15 39-50 38
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 35 6 15 14 35-50 33
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 35 4 10 21 42-77 22
20
 Анже 35 3 5 27 29-77 14
Результаты / календарь
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2 тур
3 тур
4 тур
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6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 22:00
Лион – Монако
 - : -
20.05 18:00
Нант – Монпелье
 - : -
20.05 22:00
Лилль – Марсель
 - : -
21.05 14:00
Аяччо – Ренн
 - : -
21.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
21.05 16:00
Ницца – Тулуза
 - : -
21.05 16:00
Реймс – Анже
 - : -
21.05 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
21.05 18:05
Лорьян – Ланс
 - : -
21.05 21:45
Осер – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 25
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 27 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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