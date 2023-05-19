Лига 1, 36-й тур: «Лион» сыграет с «Монако», «Осер» — «ПСЖ»
Матчи 36-го тура чемпионата Франции по футболу.
«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей лиги 1.
Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры, турнирная таблица и статистика, фото и видео.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|26
|3
|6
|84-35
|81
|
2
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|
3
|Марсель
|35
|22
|7
|6
|65-35
|73
|
4
|Монако
|35
|19
|8
|8
|68-51
|65
|
5
|Лилль
|35
|17
|9
|9
|60-41
|60
|
6
|Ренн
|35
|18
|5
|12
|60-38
|59
|
7
|Лион
|35
|16
|8
|11
|58-43
|56
|
8
|Клермон Фут
|35
|15
|8
|12
|39-45
|53
|
9
|Лорьян
|35
|14
|10
|11
|49-47
|52
|
10
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|
11
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|
12
|Монпелье
|35
|13
|5
|17
|57-58
|44
|
13
|Тулуза
|35
|12
|7
|16
|48-55
|43
|
14
|Страсбур
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|
15
|Брест
|35
|9
|11
|15
|39-50
|38
|
16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|
17
|Нант
|35
|6
|15
|14
|35-50
|33
|
18
|Аяччо
|35
|6
|5
|24
|22-66
|23
|
19
|Труа
|35
|4
|10
|21
|42-77
|22
|
20
|Анже
|35
|3
|5
|27
|29-77
|14
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.05
|22:00
|
Лион – Монако
|- : -
|20.05
|18:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|20.05
|22:00
|
Лилль – Марсель
|- : -
|21.05
|14:00
|
Аяччо – Ренн
|- : -
|21.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|- : -
|21.05
|16:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|21.05
|16:00
|
Реймс – Анже
|- : -
|21.05
|16:00
|
Труа – Страсбур
|- : -
|21.05
|18:05
|
Лорьян – Ланс
|- : -
|21.05
|21:45
|
Осер – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|25
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|27
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2
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