Ближайшие матчи чемпионата Франции смогут посетить не более 5000 зрителей
Власти Франции установили новые ограничения при проведении массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса.
Как сообщает France 24, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что все массовые мероприятия в помещении должны проходить в присутствии 2000 человек максимум. Для мероприятий, в том числе спортивных, на открытом воздухе установлен лимит в 5000 зрителей. Это касается и чемпионата Франции по футболу.
Эти меры будут действовать как минимум три недели. При этом посещать спортивные события смогут только вакцинированные зрители.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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