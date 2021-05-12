Бензема, Канте, Ллорис, Дембеле и Менди претендуют на звание лучшего французского игрока за пределами страны

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) определил претендентов на звание лучшего игрока, выступающего за пределами страны.

В список попали вратарь Юго Ллорис («Тоттенхэм»), защитник Ферлан Менди («Реал»), полузащитник Н'Голо Канте («Челси»), а также нападающие Усман Дембеле («Барселона») и Карим Бензема («Реал»).

В 2020 году выбор лучших игроков Франции был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2019-м лучшим игроком за пределами страны стал Бензема, до него дважды подряд становился Канте.