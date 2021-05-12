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Мбаппе, Неймар, Депай, Йылмаз и Бен Йеддер претендуют на звание лучшего игрока чемпионата Франции

08:45
Неймар и Киллиан Мбаппе. Фото AFP
Неймар и Киллиан Мбаппе. Фото AFP
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Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) определил претендентов на звание лучшего игрока чемпионата Франции.

В список вошли Килиан Мбаппе и Неймар (оба — «ПСЖ»), Мемфис Депай («Лион»), Бурак Йылмаз («Лилль») и Виссам Бен Йеддер («Монако»).

На звание лучшего молодого игрока лиги 1 претендуют Эдуардо Камавинга («Лилль»), Максенс Какере («Лион»), Софиан Диоп, Орельен Тчуамени (оба — «Монако») и Амин Гуири («Ницца»).

В 2020 году выбор лучших игроков Франции был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2019-м лучшим игроком лиги 1 стал Мбаппе, который также был награжден как лучший молодой игрок чемпионата.

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