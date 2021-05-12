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«Монако» представил новый логотип клуба

06:01
Новый логотип «Монако». Фото asmonaco.com
Новый логотип «Монако». Фото asmonaco.com
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«Монако» на официальном сайте представил новый бренд клуба. В числе обновлений был показан новый логотип и новая домашняя форма команды.

«Более современный и чистый дизайн, который сохранил свой первоначальный вид, будет сопровождать нас в будущем. Новые, более яркие цвета в сочетании с более минималистичным дизайном характеризуют наш обновленный логотип», — говорится в сообщении клуба.

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