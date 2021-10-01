Бандиты обокрали отель в Париже, в котором живет Лионель Месси
Бандиты обокрали отель Le Royal Monceau, в котором живет нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, сообщает Daily Mail.
Преступники спустились с крыши здания и пробрались внутрь, оказавшись на этаж выше, чем апартаменты Месси. Они ограбили четыре комнаты, украв деньги и драгоценности жителей. Ущерб оценивается в десятки тысяч евро. Сообщается, что футболист, проживающий в отеле вместе с супругой Антонелой Роккуццо и их тремя детьми, завершает сделку по покупке частного дома и в ближайшее время переедет туда.
Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. На счету форварда 1 гол в 4 матчах за парижан.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10047347/Masked-gang-steal-jewellery-cash-raid-five-star-Paris-hotel-Lionel-Messi-lives.html
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