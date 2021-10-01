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Бандиты обокрали отель в Париже, в котором живет Лионель Месси

17:58
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Бандиты обокрали отель Le Royal Monceau, в котором живет нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, сообщает Daily Mail.

Преступники спустились с крыши здания и пробрались внутрь, оказавшись на этаж выше, чем апартаменты Месси. Они ограбили четыре комнаты, украв деньги и драгоценности жителей. Ущерб оценивается в десятки тысяч евро. Сообщается, что футболист, проживающий в отеле вместе с супругой Антонелой Роккуццо и их тремя детьми, завершает сделку по покупке частного дома и в ближайшее время переедет туда.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. На счету форварда 1 гол в 4 матчах за парижан.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10047347/Masked-gang-steal-jewellery-cash-raid-five-star-Paris-hotel-Lionel-Messi-lives.html

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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