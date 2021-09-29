Матч «Ниццы» и «Марселя» доиграют на нейтральном поле

Встреча 3-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» будет доиграна до конца 27 октября в Труа, утверждает L'Equipe.

Именно такие место и дату определили французские футбольные власти. Труа был выбран в качестве принимающей стороны, поскольку этот город находится достаточно далеко от Ниццы и Марселя, и таким образом лига рассчитывает обеспечить безопасность.

Напомним, 22 августа матч был прерван на 75-й минуте при счете 1:0 из-за беспорядков на трибунах, а также стычек между футболистами. Затем игроки «Марселя» отказались продолжать встречу, несмотря на угрозу технического поражения.

После разбирательств, однако, наказание понесла «Ницца» — клуб вынужден был провести три матча без зрителей, также с него снято одно очко в турнирной таблице (и еще одно — условно).