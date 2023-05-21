«ПСЖ» близок к соглашению с Моуринью

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью близок к назначению в «ПСЖ», сообщает La Repubblica.

По информации источника, руководство римского клуба пытается избегать встречи с представителями «ПСЖ», что раздражает португальского специалиста.

Ранее сообщалось, что переговоры между 60-летним специалистом и парижанами находятся в продвинутой стадии.

60-летний специалист возглавил «Рому» в июле 2021 года и привел команду к победе в Лиге конференций.

В нынешнем сезоне римская команда вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей».