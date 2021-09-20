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Анри о замене Месси: «Даже лучшему игроку в мире нужно время, чтобы адаптироваться»

00:36
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Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о поведении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в матче 6-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:1).

На 76-й минуте Месси был заменен на Ашрафа Хакими. Покидая поле, аргентинец был недоволен и с упреком посмотрел на главного тренера Маурисио Почеттино.

«Удивила ли меня его реакция? Нет, меня это не удивляет. Может быть, он не хотел уходить. Мы не знаем, что они говорили друг другу. Давайте не будем начинать споры. Он, конечно, хотел остаться на поле, чтобы забить. Но это придет. Даже лучшему игроку в мире нужно время, чтобы адаптироваться», — приводит слова Анри Footmercato.

После этого матча «ПСЖ» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Лион» с 8 очками — на девятой строчке.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
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  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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