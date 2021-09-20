Анри о замене Месси: «Даже лучшему игроку в мире нужно время, чтобы адаптироваться»

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о поведении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в матче 6-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:1).

На 76-й минуте Месси был заменен на Ашрафа Хакими. Покидая поле, аргентинец был недоволен и с упреком посмотрел на главного тренера Маурисио Почеттино.

«Удивила ли меня его реакция? Нет, меня это не удивляет. Может быть, он не хотел уходить. Мы не знаем, что они говорили друг другу. Давайте не будем начинать споры. Он, конечно, хотел остаться на поле, чтобы забить. Но это придет. Даже лучшему игроку в мире нужно время, чтобы адаптироваться», — приводит слова Анри Footmercato.

После этого матча «ПСЖ» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Лион» с 8 очками — на девятой строчке.