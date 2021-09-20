Почеттино прокомментировал ситуацию с Месси: «Тренеры должны принимать решения»

«Я думаю, все знают, что у нас много великолепных игроков, у нас в составе 35 футболистов, — цитирует специалиста Get French Football News. — Мы должны принимать решения как по стартовому составу, так и по составу во время игры с учетом того, что лучше для команды и для каждого игрока.

Иногда эти решения положительные, иногда нет, но тренер находится на скамейке запасных именно для того, чтобы принимать их. Они могут нравиться людям или нет».

Месси остался недоволен тем, что Почеттино заменил его во время матча шестого тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:1). Покидая поле, он был недоволен и возмущенно посмотрел на Почеттино. Вместо него на 76-й минуте вышел Ашраф Хакими.

Счет к тому моменту был равным — 1:1. Победный мяч на 90+3-й минуты уже после замены Месси забил его соотечественник Мауро Икарди.