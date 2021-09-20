Почеттино прокомментировал ситуацию с Месси: «Тренеры должны принимать решения»
«Я думаю, все знают, что у нас много великолепных игроков, у нас в составе 35 футболистов, — цитирует специалиста Get French Football News. — Мы должны принимать решения как по стартовому составу, так и по составу во время игры с учетом того, что лучше для команды и для каждого игрока.
Иногда эти решения положительные, иногда нет, но тренер находится на скамейке запасных именно для того, чтобы принимать их. Они могут нравиться людям или нет».
Месси остался недоволен тем, что Почеттино заменил его во время матча шестого тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:1). Покидая поле, он был недоволен и возмущенно посмотрел на Почеттино. Вместо него на 76-й минуте вышел Ашраф Хакими.
Счет к тому моменту был равным — 1:1. Победный мяч на 90+3-й минуты уже после замены Месси забил его соотечественник Мауро Икарди.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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