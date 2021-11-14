Анри: «Не сравниваю себя с Мбаппе, ненавижу это, но очень ценю его»
Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о форварде национальной команды и «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Это немного поверхностно, но мы с Килианом родом из пригорода Парижа, прошли через академию Клерфонтен и начинали в «Монако», — приводит слова Анри Le Parisien. — Не сравниваю себя с Мбаппе, ненавижу это, но очень ценю его. Килиан — нападающий, который может играть на любой позиции в атаке. Трудно понять, почему его так критикуют во Франции. Но то, что произошло в начале сезона, меня обеспокоило, потому что он всегда был профессионалом».
В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 16 матчах за «ПСЖ».
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Дополнительная информация:
https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/psg-thierry-henry-encense-kylian-mbappe-et-defend-mauricio-pochettino-14-11-2021-TMOMIU25RJCNZHMASCZHK4BU3I.php#xtor=AD-1481423553
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