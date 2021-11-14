Анри: «Не сравниваю себя с Мбаппе, ненавижу это, но очень ценю его»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о форварде национальной команды и «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Это немного поверхностно, но мы с Килианом родом из пригорода Парижа, прошли через академию Клерфонтен и начинали в «Монако», — приводит слова Анри Le Parisien. — Не сравниваю себя с Мбаппе, ненавижу это, но очень ценю его. Килиан — нападающий, который может играть на любой позиции в атаке. Трудно понять, почему его так критикуют во Франции. Но то, что произошло в начале сезона, меня обеспокоило, потому что он всегда был профессионалом».

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 16 матчах за «ПСЖ».