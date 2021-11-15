Президент «ПСЖ» хочет продать Неймара
Президент «ПСЖ» готов продать Неймара
07:10
Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи рассматривает вариант продажи форварда Неймара, пишет El Nacional.
По данным источника, функционер хочет обновить состав команды летом 2021 года. Неймар может отправится в клубы АПЛ или вернуться в «Барселону». Сумма трансфера оценивается в 80 миллионов евро.
В этом сезоне 29-летний футболист провел 11 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2025 года.
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