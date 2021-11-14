Бензема обогнал Трезеге и поднялся на пятое место в списке бомбардиров сборной Франции
Карим Бензема поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции.
Благодаря дублю в матче с Казахстаном (8:0) Бензема опередил Давида Трезеге. Теперь на счету Карима 35 голов, в то время как у Трезеге 34 мяча за национальную команду в карьере.
Karim Benzema (35) has now scored more goals for France than David Trezeguet (34).— Squawka Football (@Squawka) November 13, 2021
He moves up to fifth on France's all time top goalscorer list. ?? pic.twitter.com/2A5zasWBzd
Лучшим бомбардиром в истории сборной Франции является Тьерри Анри (51 гол). На второй строчке — Оливье Жиру (46), третьим идет Антуан Гризманн (42), четвертым — Мишель Платини (41).
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