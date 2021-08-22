Анчелотти высказался о возможном трансфере Мбаппе в «Реал»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что обсуждать в раздевалке возможный трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе бессмысленно.
«Я не знаю, меня не волнует то, что будет до закрытия трансферного окна. У нас хороший и сильный состав. Я рад, что смогу с ним работать.
Естественно, в раздевалке о трансферах не говорят. Разговоры идут о предстоящих матчах, наша команда думает о подготовке к играм, о создании хорошей атмосферы. И сейчас она у нас хорошая», — цитирует Анчелотти ESPN.
Ранее сообщалось, что «Реал» может приобрести Мбаппе в летнее трансферное окно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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