Анчелотти высказался о возможном трансфере Мбаппе в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что обсуждать в раздевалке возможный трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе бессмысленно.

«Я не знаю, меня не волнует то, что будет до закрытия трансферного окна. У нас хороший и сильный состав. Я рад, что смогу с ним работать.

Естественно, в раздевалке о трансферах не говорят. Разговоры идут о предстоящих матчах, наша команда думает о подготовке к играм, о создании хорошей атмосферы. И сейчас она у нас хорошая», — цитирует Анчелотти ESPN.

Ранее сообщалось, что «Реал» может приобрести Мбаппе в летнее трансферное окно.