Ковач о поражении «Лансу»: «Это худшая игра «Монако» в сезоне»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (0:2).
«Это наша худшая игра в сезоне. У нас было не так много шансов. Это напоминает мне некоторые моменты из прошлого сезона. Мы не должны сдаваться. Мы должны вернуться к основам, душевному состоянию, бороться друг за друга — вот чего нам не хватало. Надо много работать. Для победы недостаточно выйти на поле и называть себя «Монако», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин впервые в сезоне вышел в стартовом составе, но на 86-й минуте получил красную карточку.
Отметим, что к этому моменту «Ланс» уже играл в меньшинстве после удаления на 60-й минуте полузащитника Шейха Дукоре.
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