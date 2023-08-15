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Сегодня, 10:22

«ПСЖ» рассматривает Кьезу на замену Неймара

Виктория Кравченко
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«ПСЖ» интересуется полузащитником «Ювентуса» Федерико Кьезой в качестве замены форварда Неймара, который продолжит карьеру в «Аль-Хиляле».

По данным La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» готов продать 25-летнего игрока и хочет получить за него 50-60 миллионов евро. Его соглашение с туринцами рассчитано еще на 2 сезона.

Сам футболист, скорее всего, готов сменить серию А на лигу 1.

Ранее игроком интерссовались «Астон Вилла» и «Ньюкасл», однако футболист отклонил предложение.

В минувшем сезоне 25-летний итальянец забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Федерико Кьеза
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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