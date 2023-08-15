«ПСЖ» рассматривает Кьезу на замену Неймара

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Ювентуса» Федерико Кьезой в качестве замены форварда Неймара, который продолжит карьеру в «Аль-Хиляле».

По данным La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» готов продать 25-летнего игрока и хочет получить за него 50-60 миллионов евро. Его соглашение с туринцами рассчитано еще на 2 сезона.

Сам футболист, скорее всего, готов сменить серию А на лигу 1.

Ранее игроком интерссовались «Астон Вилла» и «Ньюкасл», однако футболист отклонил предложение.