Агент Рамоса: «Серхио не планирует завершать карьеру и разрывать контракт с «ПСЖ»
Брат и агент защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса Рене высказался по поводу информации о том, что футболист собирается покинуть стан парижан.
«Серхио не планирует завершать карьеру или разрывать свой контракт с клубом. Без сомнений. Пока у него физическая проблема, он будет играть, когда сможет», — цитирует Рене Рамоса El Mundo.
Рамос перешел в «ПСЖ» в июле 2021 года. С того момента футболист не смог пока дебютировать за парижан из-за травмы. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до лета 2021 года.
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