Почеттино: «Три очка с «Бордо» важны, чтобы продолжать побеждать»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Франции против «Бордо» (3:2).
«Я считаю, что 3 очка важны, чтобы продолжать побеждать. Мы занимаем хорошее место в таблице. Думаю, мы доминировали в игре, но нам немного не повезло и мы разочаровали в последние 10 минут, пропустив 2 мяча. Конечно, мы не полностью удовлетворены, потому что пропущенные два гола всегда требуют пересмотра игры», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.
После этого матча «ПСЖ» с 34 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Бордо» с 12 очками — на 16-й строчке.
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