«ПСЖ» должен продать игроков на 100 миллионов евро из-за финансового фэйр-плей
«ПСЖ» должен продать игроков на 100 миллионов евро из-за финансового фэйр-плей в двух ближайших трансферных окнах, сообщает L'?quipe.
По информации источника, если к лету 2022 года этого не случится, то «ПСЖ» не впишется в нормы финансового фэйр-плей и дефицит придется покрывать за счет владельца клуба — Qatar Sports Investments.
Отмечается, что парижане могут продать вратаря Серхио Рико, защитников Левена Курзава, Тило Керера, Абду Диалло, полузащитников Рафинью, Юлиана Дракслера, а также нападающего Мауро Икарди.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Quels-joueurs-pourraient-quitter-le-psg-pendant-le-mercato-d-hiver/1307107
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