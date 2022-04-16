Агент рассказал о целях полузащитника «Монако» Александра Головина в текущем сезоне

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру футболиста в матче 32-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (3:2).

«Саша большой молодец, провел шикарный матч вчера. На каждой тренировке он старается показать свой лучший футбол, выкладывается по полной. Как мы увидели вчера, это дает свои плоды. Цель Головина — играть в каждом матче так, как он это делал вчера и помогать клубу добиваться положительного результата», — сказал Клюев «СЭ».

25-летний Головин сделал голевую передачу на 12-й минуте встречи в игре с «Ренном».

В текущем сезоне Головин провел 34 матча за монегасков, забил три гола и сделал 8 результативных передач.