Головин считает, что «Монако» наиграл на победу в матче с «Ренном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Ренном» (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Франции.

25-летний Головин сделал голевую передачу на 12-й минуте встречи в игре с «Ренном».

«Это очень важная победа для нас. Сумели взять три очка в матче против прямого конкурента по таблице. Причем сделали это в гостях. Начало получилось не очень удачным, мы пропустили быстрый гол, но хорошо, что смогли быстро отыграться. Думаю, что в целом мы выглядели лучше соперника, у нас многое получалось в атакующих действиях, создали достаточное количество моментов и могли забить даже больше, чем три гола. Владели преимуществом большую часть матча и наиграли на победу», — сказал Головин «СЭ».

В текущем сезоне Головин провел 34 матча за монегасков, забил три гола и сделал 8 результативных передач.