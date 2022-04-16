Футболисты «ПСЖ» разочарованы действиями Почеттино в игре с «Реалом», специалист хочет вернуться в АПЛ

Футболисты «ПСЖ» разочарованы действиями главного тренера команды Почеттино в матче с «Реалом»

Футболисты «ПСЖ» недовольны главным тренером команды Маурисио Почеттино, сообщает журналист Адриан Гренье со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, игроки разочарованы действиями аргентинского специалиста в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Они считают, что тренер действовал слишком пассивно и не убедил парижский клуб своей работой.

Самому Почеттино некомфортно в «ПСЖ», он хочет вернуться в английскую премьер-лигу, где ранее тренировал «Тоттенхэм».

Почеттино возглавляет «ПСЖ» с января 2021 года. Контракт специалиста действует до конца июня 2023 года.