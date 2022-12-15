266 человек задержаны во Франции после полуфинала ЧМ-2022

266 человек задержаны во Франции после полуфинального матча ЧМ-2022 между Францией и Марокко (2:0).

Как сообщает RMC Sport, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в ночь со среды на четверг, во стране задержали 266 человек, 167 из них — в Париже и его пригородах.

В основном задерживали тех, кто совершал насильственные действия, наносил ущерб чужому имуществу, имел при себе взрывные устройства и оружие. 24 случая задержания связаны с участием несовершеннолетних в беспорядках.

Также в ходе беспорядков пострадали пятеро полицейских.

В финале ЧМ-2022 Франция сыграет против Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 18.00 мск.