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Сегодня, 16:06

266 человек задержаны во Франции после полуфинала ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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266 человек задержаны во Франции после полуфинального матча ЧМ-2022 между Францией и Марокко (2:0).

Как сообщает RMC Sport, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в ночь со среды на четверг, во стране задержали 266 человек, 167 из них — в Париже и его пригородах.

В основном задерживали тех, кто совершал насильственные действия, наносил ущерб чужому имуществу, имел при себе взрывные устройства и оружие. 24 случая задержания связаны с участием несовершеннолетних в беспорядках.

Также в ходе беспорядков пострадали пятеро полицейских.

В финале ЧМ-2022 Франция сыграет против Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 18.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: RMC Sport
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
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29.12 23:00
Ницца – Ланс
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Килиан Мбаппе

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ПСЖ

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Реми Кабелла

Лилль

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

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Реймс

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Осер

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