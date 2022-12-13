Потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне составит 83,5 миллиона долларов

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что в следующем сезоне потолок зарплат вырастет на 1 миллион долларов, сообщает журналист Пьер ЛеБрюн.

Таким образом, в сезоне-2023/24 потолок зарплат составит 83,5 миллиона долларов.

Потолок зарплат в НХЛ вырос впервые за три сезона в этом году и составил 82,5 миллиона.

Это решение принято в соответствии с коллективным договором между НХЛ и Ассоциацией игроков (NHLPA).