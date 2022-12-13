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13 декабря, 20:03

Потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне составит 83,5 миллиона долларов

Иван Шитик
Корреспондент
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что в следующем сезоне потолок зарплат вырастет на 1 миллион долларов, сообщает журналист Пьер ЛеБрюн.

Таким образом, в сезоне-2023/24 потолок зарплат составит 83,5 миллиона долларов.

Потолок зарплат в НХЛ вырос впервые за три сезона в этом году и составил 82,5 миллиона.

Это решение принято в соответствии с коллективным договором между НХЛ и Ассоциацией игроков (NHLPA).

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
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  • keepscore.ru
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Сиэтл 0
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П1

24%

1.85

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19%

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Ф1(-1)

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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

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2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

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Аргентина 3
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Матч завершен

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35%

2.50

П1

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1.90

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14%

2.70
НХЛ
Гэри Беттмэн
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
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Аяччо – Анже
 - : -
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 - : -
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28.12 23:00
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