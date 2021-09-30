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Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Когда я верну дуб? Он будет стоять вечно, горжусь фамилией!»

16:44
Юрий Вернидуб. Фото ФК «Шериф», Instagram
Юрий Вернидуб. Фото ФК «Шериф», Instagram
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Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб в интервью «СЭ» рассказал о происхождении своей фамилии.

— Юрий Николаевич, не можем не спросить на тему, которая, судя по комментариям, очень волнует болельщиков. Когда вы все-таки вернете дуб?

— Почитайте украинскую сказку «Кот и горошек». Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией! У меня казацкий род!

— Значит, дуб точно не вернете?

— Нет, он будет стоять вечно! Потому что у меня есть два сына и два внука. Этот род будет всю жизнь. Я горжусь этим, — сказал Вернидуб.

Под руководством Вернидуба в текущем сезоне молдавский «Шериф» впервые в истории пробился в групповой турнир Лиги чемпионов, где стартовал с двух побед — против донецкого «Шахтера» (2:0) и мадридского «Реала» (2:1).

Полностью интервью с Юрием Вернидубом читайте на сайте «СЭ»

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