«Железничар» расторг контракт с Иваном Игнатьевым
Президент сербского «Железничара» Зоран Наункович сообщил о расторжении контракта с российским нападающим Иваном Игнатьевым.
«Мы с ним 10 дней назад мирно расторгли договор. Больше по теме не будет комментариев», — цитирует Наунковича РИА «Новости».
25-летний форвард выступал за «Железничар» с января этого года. Он провел за команд 7 матчей, отличившись одной голевой передачей.
Ранее Игнатьев играл за «Сочи», «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».
Источник: РИА «Новости»
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