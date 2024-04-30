«Железничар» расторг контракт с Иваном Игнатьевым

Президент сербского «Железничара» Зоран Наункович сообщил о расторжении контракта с российским нападающим Иваном Игнатьевым.

«Мы с ним 10 дней назад мирно расторгли договор. Больше по теме не будет комментариев», — цитирует Наунковича РИА «Новости».

25-летний форвард выступал за «Железничар» с января этого года. Он провел за команд 7 матчей, отличившись одной голевой передачей.

Ранее Игнатьев играл за «Сочи», «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».