Полузащитник «Шерифа» Тилль сравнил Тирасполь с русской деревней

Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль в интервью «СЭ» рассказал о жизни в Тирасполе.

«Знаете, Тирасполь похож на Тамбов, тут тоже все разговаривают на русском, так что для меня тут все оказалось привычным. Что касается жизни здесь, все очень похоже на Россию. Возможно, я бы даже сравнил Тирасполь с российской деревней, да и люди почти все русские», — сказал Тилль «СЭ».

Тилль выступает за «Шериф» на правах аренды. В последнем матче клуба против мадридского «Реала» (2:1) в групповом этапе Лиги чемпионов люксембуржец стал автором победного гола.

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