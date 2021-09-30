Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Полузащитник «Шерифа» Тилль сравнил Тирасполь с русской деревней

19:44
Себастьян Тилль. Фото AFP
Себастьян Тилль. Фото AFP
Теги:

Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль в интервью «СЭ» рассказал о жизни в Тирасполе.

«Знаете, Тирасполь похож на Тамбов, тут тоже все разговаривают на русском, так что для меня тут все оказалось привычным. Что касается жизни здесь, все очень похоже на Россию. Возможно, я бы даже сравнил Тирасполь с российской деревней, да и люди почти все русские», — сказал Тилль «СЭ».

Тилль выступает за «Шериф» на правах аренды. В последнем матче клуба против мадридского «Реала» (2:1) в групповом этапе Лиги чемпионов люксембуржец стал автором победного гола.

Полностью интервью Себастьена Тилля читайте на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Аргентина обыграла Бразилию и вышла в финал чемпионата мира
«Наполи» — «Спартак», Лига Европы: где смотреть матч и во сколько начало
Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Йокеритом». Форвард Кателевский заявлен резервным вратарем
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры