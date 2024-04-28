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«Арис» Кокорина сыграл вничью с «Пафосом»

Алина Савинова
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«Арис» сыграл вничью с «Пафосом» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Кипра — 1:1.

Команды обменялись голами в первом тайме — у хозяев на 25-й минуте забил Джейден Шон Монтнор, у гостей на 27-й минуте отличился Жажа.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на замену во втором тайме и не отличился результативными действиями.

Клуб из Лимасола после этой игры с 62 очками занимает четвертое место в таблице. У «Пафоса» 51 балл и пятая строчка.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Пафос
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