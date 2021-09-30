Интервью Юрия Вернидуба.

Молдавский «Шериф» стал главным героем этой еврокубковой недели. Клуб из Тирасполя приехал на «Сантьяго Бернабеу» и сенсационно обыграл мадридский «Реал» (2:1). Главный творец сказки «Шерифа» — украинский тренер Юрий Вернидуб. В интервью «СЭ» специалист рассказал об эмоциях от исторического матча, упадке российского футбола и целях на Лигу чемпионов.

Анчелотти показался культурным и импозантным тренером

— Какие у вас сейчас эмоции после исторической победы?

— Самые-самые! Но уже нужно забывать. Жизнь продолжается. Чем быстрее мы забудем, тем лучше для нас.

— Поздравили ли вас президенты Молдавии и Украины?

— Нет, поздравили только близкие.

— Что после игры вам сказал Анчелотти?

— Ничего. Мы пожали друг другу руки. Я понимаю, что у него было в голове... Мне он показался культурным и импозантным тренером с большой буквы. Просто нам повезло, мы выиграли. За это спасибо ребятам и Богу. Мы сделали невозможное, можно сказать.

— Один из героев матча — автор первого гола Жасур Яхшибоев. Расскажите, как изначально этот парень оказался в «Шерифе»? Это исключительно ваша кандидатура?

— Я его давно знаю — еще по Белоруссии. Он достаточно много забивал. И у меня была уверенность, что он поможет нашей команде. Жасур сейчас в аренде, я не знаю, что будет дальше. Самое важное, что он сейчас с нами. А так, парень молодой и перспективный.

— Себастьян Тилль играл в России за «Тамбов», а сейчас забивает победный «Реалу». Почему вы зимой обратили внимание на этого парня?

— Было видно, что у него хорошая левая! Мы были рады его видеть. Да, вначале ему было тяжеловато у нас, но я видел, что Себастьян очень старательный парень. Потихоньку набрал кондиции и сейчас находится в прекрасной форме. Думаю, он сделал правильный выбор, что пришел к нам. Ты где-то в жизни теряешь, но потом это все вдвойне воздается.

— Можно сказать, что российские клубы потеряли неплохого иностранца?

— В принципе, да. Я знаю, что у него футбольная семья. Его два брата играют сейчас на Украине, в «Ворскле». У них очень хорошая пресса.

Очень сложно удержать футболистов в команде

— Какие цели у «Шерифа» в Лиге чемпионов?

— Рано об этом говорить! Еще четыре тура впереди. Самое важное, чтобы эти победы не вскружили нам голову. Нужно крепко стоять на этой грешной земле и работать, чтобы чего-то достичь. Цель одна — добиваться максимальных результатов в каждой игре. Главное, чтобы ребята это понимали.

— После победы над «Шахтером» вы заявили, что на футболистов «Шерифа» растет спрос.

— Да, очень сложно уберечь футболистов от разных мыслей. Главное — не поддаваться на разные уловки своих агентов. А то много обещают, но в итоге ничего не получается. Я надеюсь, они все поступят грамотно. Спрос есть, а что будет дальше — вопрос к руководству. Думаю, все будет хорошо. А футболистам нужно думать о футболе.

Упадок российского футбола связан с лимитом и завышенными зарплатами

— Вы готовы приехать работать в Россию?

— Я уже говорил: нет. Если отношения наладятся, то да. А сейчас я свою позицию не буду менять.

— А что должно случиться, чтобы вы приехали к нам?

— Когда мы начнем жить так, как жили раньше. Я люблю свою страну и готов положить голову за нее.

— Российский футбол сейчас переживает упадок. В чем причины?

— На мой взгляд, на вас давит лимит. Его нужно убирать. Давайте возьмем Англию. Сколько вчера англичан сыграло за «Челси» в Лиге чемпионов? Вот и весь ответ. О чем тут говорить? Думаю, рано или поздно вы придете к отмене лимита.

— С лимитом разобрались. А что еще не так?

— Завышенные зарплаты футболистов! Хотя не я об этом должен говорить и думать. Для этого есть руководители клубов.

— Вас не напрягает, что в «Шерифе» очень мало молдаван?

— Нет! Когда появятся достойные футболисты, то поверьте, они будут играть!

— То есть условной победы над «Реалом» не было бы, если бы на поле вышли молдавские футболисты?

— Ну это не так. Возьмите Украину, к примеру. Там есть Пятов, Степаненко, Матвиенко. Они играют в Лиге чемпионов и являются главными игроками в сборной. Что с лимитом, что без, они бы и так выходили на поле. То же самое и здесь. Если бы в Молдавии были игроки такого уровня, они бы играли.

— В «Шерифе» есть несколько игроков из Молдавии. Их уровень растет за счет игры с легионерами?

— Конечно!

Очень хочу, чтобы Украина обошла Россию в рейтинге УЕФА

— А если сравнить российский и украинский футбол. Кто сильнее сейчас?

— Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать.

— Почему? Украина скоро может обойти Россию в рейтинге УЕФА.

— А смысл? У вас почти все бюджетные команды! На Украине нет бюджетных команд.

— И при этом вы еще можете нас обойти...

— Посмотрим. Но я, конечно, буду болеть за Украину. Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию. Бюджет — это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются.

— А у вас есть на примете российские игроки, которых вы бы взяли в «Шериф»?

— Не задумывался, потому что понимаю, что сюда никто не поедет. В России предложат гораздо больше!

— Юрий Николаевич, не можем не спросить на тему, которая, судя по комментариям, очень волнует болельщиков. Когда вы все-таки вернете дуб?

— Почитайте украинскую сказку «Кот и горошек». Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией! У меня казацкий род!

— Значит, дуб точно не вернете?

— Нет, он будет стоять вечно! Потому что у меня есть два сына и два внука. Этот род будет всю жизнь. Я горжусь этим.