«Фенербахче» по ошибке перевел деньги за трансфер полузащитника Зайца автосалону

«Фенербахче» по ошибке перевел деньги за трансфер полузащитника Михи Зайца компании по продаже автомобилей, информирует пресс-служба клуба.

Турецкий клуб должен был отправить более 830 тысяч евро «Эмполи», из которого в 2019 году футболист перешел в «Фенербахче». Это была последняя транзакция клуба за трансфер хавбека. Однако сумма была отправлена в нидерландскую компанию по продаже автомобилей.

Отметим, компания отказалась возвращать деньги, тогда клуб подал на нее в суд с требованием вернуть сумму. В августе 2021 года иск был удовлетворен. Компания обязана вернуть деньги.