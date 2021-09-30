«Фенербахче» по ошибке перевел деньги за трансфер полузащитника Зайца автосалону
13:14
«Фенербахче» по ошибке перевел деньги за трансфер полузащитника Михи Зайца компании по продаже автомобилей, информирует пресс-служба клуба.
Турецкий клуб должен был отправить более 830 тысяч евро «Эмполи», из которого в 2019 году футболист перешел в «Фенербахче». Это была последняя транзакция клуба за трансфер хавбека. Однако сумма была отправлена в нидерландскую компанию по продаже автомобилей.
Отметим, компания отказалась возвращать деньги, тогда клуб подал на нее в суд с требованием вернуть сумму. В августе 2021 года иск был удовлетворен. Компания обязана вернуть деньги.
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