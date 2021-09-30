Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Фенербахче» по ошибке перевел деньги за трансфер полузащитника Зайца автосалону

13:14
Теги:

«Фенербахче» по ошибке перевел деньги за трансфер полузащитника Михи Зайца компании по продаже автомобилей, информирует пресс-служба клуба.

Турецкий клуб должен был отправить более 830 тысяч евро «Эмполи», из которого в 2019 году футболист перешел в «Фенербахче». Это была последняя транзакция клуба за трансфер хавбека. Однако сумма была отправлена в нидерландскую компанию по продаже автомобилей.

Отметим, компания отказалась возвращать деньги, тогда клуб подал на нее в суд с требованием вернуть сумму. В августе 2021 года иск был удовлетворен. Компания обязана вернуть деньги.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Йокеритом». Форвард Кателевский заявлен резервным вратарем
«Я вырос в Дагестане. Если он муха, то я мухобойка». Война Пригожина и Шнурова привела к вызову на бой
Финские власти превратили матч КХЛ в фарс. 18-летнего форварда пришлось ставить вратарем, а тренер был разъярен
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
1
Офсайд