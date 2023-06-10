Суарес: «Я, Месси и Неймар надеемся провести последние дни нашей карьеры в одном клубе»

Экс-нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что договорился завершить карьеру вместе с бывшими одноклубниками Лионелем Месси и Неймаром.

«Мы также договорились об этом с Неймаром. Надеемся провести последние дни нашей карьеры в одном клубе. Чисто наслаждайтесь радостью футбола и играть в футбол так, как нам нравится, и вместе завершить карьеру. Я не знаю насчет Неймара, но Месси и я точно будем вместе», — сказал Суарес Albiceleste Talk.

Однако 36-летний уругваец исключил вариант с переходом в «Интер Майами», так как сейчас всем доволен в «Гремио».

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами». Американский клуб также анонсировал подписание.