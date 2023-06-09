Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 08:30

Месси выбрал США из-за семьи. Показываем, как они любят друг друга

Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антонелла Рокуццо и Лионель Месси
Антонелла Рокуццо и Лионель Месси с кубком чемпионата мира.
Фото Соцсети
Лионель объяснил свое решение потребностями его семьи.

Мнения родственников Лионеля Месси по вопросу выбора нового клуба разошлись, а сам футболист объяснил, что хочет больше спокойствия и семейного счастья. Несмотря на разногласия, итоговое решение было принято коллективно, и даже дети футболиста уже предвкушают переезд в другую страну. Предлагаем познакомиться поближе с членами семьи чемпиона мира, которые поддерживают его всегда и во всем.

Жена и дети

Со своей будущей супругой Антонеллой Рокуццо Месси познакомился еще в детстве, и, по словам нападающего, это была любовь с первого взгляда. Они жили в родном городе футболиста, вместе гуляли и проводили время в общей компании. Когда Лео переехал в Испанию и начал выступать за «Барселону», им пришлось расстаться на несколько лет. В это время оба встречались с другими, но и не забывали о своей детской влюбленности. Вернуть былые чувства помог трагический случай: в 2007 году погиб близкий друг Антонеллы, и, узнав об этом, Лео сразу же приехал, чтобы утешить подругу. После этого между ними вновь вспыхнула любовь, и пара уже не смогла расстаться. С тех пор у Лео и Антонеллы родилось трое сыновей — Тиаго, Матео и Чиро, а в 2017 году после десяти лет отношений пара наконец-то сочеталась законным браком.

Жена Лионеля Месси на&nbsp;ЧМ-2022. Супруга Месси — образец идеальной жены: красива, верна мужу и нянчится с детьми
Антонелла Рокуццо и Лионель Месси
Фото Соцсети
Лионель Месси с семьей после победы на чемпионате мира
Фото Соцсети
Антонелла Рокуццо с детьми
Фото Соцсети
Антонелла Рокуццо и Лионель Месси на пляже
Фото Соцсети

Супруга Лео выделяется среди жен футболистов свой скромностью, ведь она ни разу не была замечена в громких скандалах, всегда соблюдает нормы приличия на публике и занимается благотворительностью. Именно она — его самая преданная болельщица, которая поддерживает игрока во время матчей, сопровождает на различных мероприятиях и делит с ним все взлеты и падения.

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо
Фото Соцсети
Лионель Месси с женой Антонеллой и детьми
Фото Соцсети

Антонелла была против перехода мужа в «Аль-Хиляль» и хотела, чтобы он продолжил карьеру в США. Можно сказать, именно она и повлияла на итоговое решение перебраться за океан. В Майами у пары есть собственная шикарная квартира, и теперь у них появилась возможность в ней пожить и насладиться спокойной семейной жизнью, о чем так мечтает Лео.

Родители

Лионель родился в аргентинском городе Росарио. Папа Хорхе Орасио Месси работал на сталелитейном заводе, а мама Селия Мария Куччиттини была уборщицей на полставки. Семья жила совсем небогато, но дружно. Единственной, кто хотел, чтобы маленький Лео стал футболистом, была его бабушка Селия, и поэтому именно она водила его на занятия в футбольную школу. Триумфа внука ей увидеть так и не довелось, и нападающий продолжает посвящать все свои голы любимой бабуле.

Лионель Месси с родителями и сыном
Лионель Месси с родителями и сыном.
Фото Соцсети
Лионель Месси с родителями
Лионель Месси с родителями.
Фото Соцсети

Папа игрока с самого начала представлял его интересы и способствовал развитию карьеры. Хорхе Орасио является официальным агентом сына и ведет его финансовые дела. Мама редко появляется на публике, занимается хозяйством и помогает воспитывать внуков. Оба родителя с удовольствием поддерживают сына на стадионе или смотрят матчи по телевизору. В сложившейся ситуации отец форварда, как и он сам, больше склонялся к варианту переезда в Саудовскую Аравию, однако супруга футболиста не хотела перебираться туда с тремя детьми.

Отец Лионеля Месси Хорхе Орасио
Отец Лионеля Месси Хорхе Орасио.
Фото Global Look Press

Братья и сестра

У Лионеля есть два старших брата Родриго и Матиас и младшая сестра Мария Соль. Оба брата работают со своим звездным родственником: Родриго следит за его ежедневным расписанием и общается с прессой, а Матиас руководит его благотворительной организацией.

Лионель Месси и&nbsp;его брат Матиас. Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Родриго Месси
Родриго Месси.
Фото Соцсети
Лионель Месси с братьями Родриго и Матиасом
Лионель Месси с братьями Родриго и Матиасом.
Фото Соцсети
Лионель Месси с сестрой и братьями
Лионель Месси с сестрой и братьями.
Фото Соцсети

Сестра занимается производством одежды и рекламирует купальники в своих соцсетях. Еще у Лео есть два двоюродных брата Эмануэль и Максимилиано Бьянкуччи, которые тоже играют в футбол. Все многочисленные родственники живут очень дружно и поддерживают Лионеля, где бы он ни выступал.

Родители и сестра Лионеля Месси
Родители и сестра Лионеля Месси.
Фото Global Look Press
Лионель Месси в окружении своих многочисленных родственников
Лионель Месси в окружении своих многочисленных родственников.
Фото Global Look Press
Лионель Месси
фото
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Экс-футболист «ПСЖ» Ротен считает, что у Месси не все в порядке с головой
Агуэро рассказал о чем говорил с Месси после перехода в «Интер Майами»
Месси опять обошел Роналду. В отличие от Криштиану, аргентинец сделал правильный выбор
Даже у баскетбольного «Майами» стадион больше! С такой ареной фанаты Месси будут драться за билеты
Болельщики «Интера Майами» перепродают билеты за 9 тысяч долларов
«Интер Майами» после заявления Месси обошел все клубы НФЛ, МЛБ, НХЛ и МЛС по количеству подписчиков в Instagram
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси опять обошел Роналду. В отличие от Криштиану, аргентинец сделал правильный выбор
Новости
RSS RSS
Все новости