ПСВ впервые с 2018 года выиграл чемпионат Нидерландов

ПСВ стал победителем чемпионата Нидерландов по футболу сезона-2023/24.

В матче 32-го тура, который прошел 5 мая, команда из Эйндховена обыграла «Спарту» со счетом 4:2.

ПСВ набрал 87 очков и гарантировал себе первое место в чемпионате. Идущий на второй позиции «Фейеноорд» отстает от красно-белых на 12 очков за два тура до окончания турнира и уже не сможет отыграть этот разрыв.

Заключительные матчи сезона ПСВ проведет против «Фортуны» (12 мая) и «Валвейка» (19 мая).

ПСВ в 25-й раз в истории выиграл чемпионат Нидерландов. В последний раз команда завоевывала трофей в сезоне-2017/18.