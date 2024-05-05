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Сегодня, 15:45

ПСВ впервые с 2018 года выиграл чемпионат Нидерландов

Алина Савинова
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Игроки ПСВ.
Фото ФК ПСВ

ПСВ стал победителем чемпионата Нидерландов по футболу сезона-2023/24.

В матче 32-го тура, который прошел 5 мая, команда из Эйндховена обыграла «Спарту» со счетом 4:2.

ПСВ набрал 87 очков и гарантировал себе первое место в чемпионате. Идущий на второй позиции «Фейеноорд» отстает от красно-белых на 12 очков за два тура до окончания турнира и уже не сможет отыграть этот разрыв.

Заключительные матчи сезона ПСВ проведет против «Фортуны» (12 мая) и «Валвейка» (19 мая).

ПСВ в 25-й раз в истории выиграл чемпионат Нидерландов. В последний раз команда завоевывала трофей в сезоне-2017/18.

Футбол
ФК ПСВ
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