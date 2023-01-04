Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:50

Президент «Аль-Нарса» — о контракте Роналду: «Он выходит за футбольные рамки»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммар прокомментировал подписание контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Сумма контракта, которая кажется непостижимой, выходит за футбольные рамки. Соглашение коммерчески выгодно для клуба с точки зрения прибыли. В следующие несколько дней вы узнаете еще много нового», — Аль-Муаммара Goal.

37-летний португалец подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года. Он будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.

Ранее Роналду выступал за «Спортинг», «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Он является лучшим бомбардиром за всю историю мадридского клуба (450 голов).

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Несмываемый позор Канады на МЧМ. Всего 2 победы в 7 матчах, проиграли даже Казахстану
«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами
Источник сообщил об убийстве пьяными наемниками троих военных ВСУ
В Москве арестован обвиняемый в жестоком убийстве своей возлюбленной мужчина
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Материалы сюжета: Криштиану Роналду в Саудовской Аравии: новый поворот
Главный тренер «Ньюкасла» исключил возможность перехода Криштиану Роналду в его клуб
Ротен похвалил Роналду за переход в «Аль-Наср»
Роналду заявил, что хочет помочь в развитии женского футбола
Роналду поделился впечатлениями от фанатов «Аль-Насра»
Роналду оговорился на пресс-конференции «Аль-Насра» и сказал, что приехал играть в ЮАР
«Аль-Наср» презентовал Роналду на домашнем переполненном стадионе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышов рассказал о сроке контракта с «Радничками»

Айтор Каранка заменил Владимира Ивича в «Маккаби»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости