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Сегодня, 14:15

Глушаков рассказал о своем состоянии в связи с травмой икроножной мышцы

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков ответил на вопросы о своем состоянии и будущем в клубе.

— Здоровье уже получше. Осталось чуть-чуть, пару дней и все будет хорошо.

— Останетесь ли в «Урарту»?

— Пока разговора не было. Встретимся с руководством, поговорим, — сказал Глушаков.

В мае появилась информация, что Глушаков поссорился с одноклубником из-за «романтических отношений» с его женой и был выведен из состава «Урарту». 37-летний полузащитник опроверг слухи и заявил, что не играет из-за травмы икроножной мышцы.

Денис Глушаков
Футбол
ФК Урарту
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