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Сегодня, 13:57

Чернышов рассказал о сроке контракта с «Радничками»

Виктория Кравченко
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Российский тренер Андрей Чернышов в беседе с Vprognoze.ru рассказал о сроке контракта, заключенного с сербским клубом «Раднички».

«Я подписал контракт пока что на полгода, до конца этого сезона. Я сам был инициатором такого срока. Всегда есть какие-то не то, что сомнения... Всегда хочется познакомиться с людьми, узнать их. Поговорить с теми, с кем нужно будет работать», — сказал Чернышов Vprognoze.ru.

Он подчеркнул, что контракт можно будет продлить по ходу сезона.

Последним клубом Чернышева был индийский «Мохаммедан». В клубе он провел два сезона. «Раднички» занимают 12-е место в турнирной таблице Первой лиги Сербии.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10546091-chernyshov-obyasnil-pochemu-zahotel-podpisat-kontrakt-s-radnichkami-tolko-na-polgoda.html
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