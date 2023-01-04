Чернышов рассказал о сроке контракта с «Радничками»

Российский тренер Андрей Чернышов в беседе с Vprognoze.ru рассказал о сроке контракта, заключенного с сербским клубом «Раднички».

«Я подписал контракт пока что на полгода, до конца этого сезона. Я сам был инициатором такого срока. Всегда есть какие-то не то, что сомнения... Всегда хочется познакомиться с людьми, узнать их. Поговорить с теми, с кем нужно будет работать», — сказал Чернышов Vprognoze.ru.

Он подчеркнул, что контракт можно будет продлить по ходу сезона.

Последним клубом Чернышева был индийский «Мохаммедан». В клубе он провел два сезона. «Раднички» занимают 12-е место в турнирной таблице Первой лиги Сербии.