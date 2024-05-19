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Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОКа

Алина Савинова
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ПАОК выиграл чемпионат Греции по футболу по итогам сезона-2023/24.

В заключительном туре команда из Салоников на выезде одержала победу над «Арисом» (2:1). Всего ПАОК набрал 80 очков за 36 матчей. Серебряные медали греческой суперлиги завоевала команда АЕК (78 очков).

За ПАОК выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. В текущем сезоне 31-летний футболист провел 51 матч за черно-белых во всех турнирах, отметившись 7 голами и 1 одной результативной передачей.

ПАОК стал чемпионом Греции в четвертый раз в истории. Последний раз до этого команда выигрывала турнир в 2019 году.

Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
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