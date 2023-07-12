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Сегодня, 21:27

Родич: «Виделись с Александром Кержаковым в Сербии — он спросил, что за команда «Спартак»

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Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич рассказал о встрече с бывшим одноклубником, главным тренером сербского «Спартака» Александром Кержаковым. Родич и Кержаков вместе играли за «Зенит» в 2013-2015 годах.

«Виделись с Кержаковым в Сербии, немного пообщались. Он спросил, что за команда «Спартак». Я ответил, что хорошая. Кержакову как тренеру нужно набраться практики. Это назначение — хорошо для его карьеры», — приводит Sport24 слова Родича.

В середине июня 40-летний Кержаков подписал контракт со «Спартаком» из Суботицы по схеме «1+1».

Источник: sport24.ru
Александр Кержаков
Милан Родич
ФК Спартак (Суботица)
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