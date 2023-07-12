Йокич признан лучшим игроком сезона в НБА по версии ESPY

Церемония вручения спортивных наград ESPY прошла сегодня в Лос-Анджелесе.

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал победителем в номинации «Лучший игрок НБА». Лауреат определялся голосованием болельщиков.

В сезоне-2022/23 «Денвер» обыграл в финальной серии «Майами» (4-1) и впервые стал чемпионом НБА. Йокич стал самым результативным игроком решающей игры (28 очков + 16 подборов) и был признан самым ценным игроком финальной серии.

Всего в сезоне-2022/23 Йокич провел 89 матчей, набирая в среднем по 25,7 очка, 12,2 подбора и 9,8 передачи.