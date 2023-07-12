Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 00:11

Йокич признан лучшим игроком сезона в НБА по версии ESPY

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никола Йокич.
Фото USA Today Sports

Церемония вручения спортивных наград ESPY прошла сегодня в Лос-Анджелесе.

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал победителем в номинации «Лучший игрок НБА». Лауреат определялся голосованием болельщиков.

В сезоне-2022/23 «Денвер» обыграл в финальной серии «Майами» (4-1) и впервые стал чемпионом НБА. Йокич стал самым результативным игроком решающей игры (28 очков + 16 подборов) и был признан самым ценным игроком финальной серии.

Всего в сезоне-2022/23 Йокич провел 89 матчей, набирая в среднем по 25,7 очка, 12,2 подбора и 9,8 передачи.

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
0
Читайте также
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
Бердыев хочет, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дебют Вембаньямы в Летней лиге показал второй результат по просмотрам в истории турнира
Новости
RSS RSS
Все новости