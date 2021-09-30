Расклады для «Спартака». Сколько очков надо набрать, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы?

После выездной победы «Спартака» над «Наполи» (2:3) и успеха «Легии» в домашнем матче с «Лестером» (1:0) положение команд в группе С Лиги Европы после двух туров выглядит так:

Легия — 6 очков, разность мячей — 2-0, Спартак — 3, 3-3, Наполи — 1, 4-5, Лестер — 1, 2-3.

Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.

Сенсационная победа «Спартака» превратила красно-белых из явного аутсайдера группы в реального претендента на попадание в топ-2. Тем более что и другой помимо «Наполи» фаворит — «Лестер» тоже неожиданно проиграл.

Москвичей сейчас ждет два матча против английского клуба, выезд в Польшу и домашняя встреча с «Наполи». Разумеется, конкретные расклады на выход в плей-офф сделать пока невозможно, но можно предположить, что хорошим вариантом будет разделить очки с «Лестером» (победа или две ничьи), победа над «Легией» и ничья с итальянским клубом.

Жаль, что «Спартак» в концовке упустил шанс сделать счет 4:1, получив вместо этого 3:2. Хорошая разность мячей могла бы пригодиться как в том случае, если красно-белые по итогам группы сравняются с «Наполи» (и при этом, например, проиграют ему дома), так и если общая разность мячей станет критерием при равенстве с кем-то по другим показателям.