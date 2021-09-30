«Спартак» пропустил от «Наполи» уже на 11-й секунде. Это повторение рекорда Лиги Европы

Максименко ошибся на выходе.

Для «Спартака» старт матча против «Наполи» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы получился просто ужасным. Красно-белые пропустили уже на 11-й секунде встречи, сразу после розыгрыша мяча с центра поля. Официальный Twitter турнира дает именно такое время.

Elmas gives Napoli the lead after just ?? !!! ???#UEL pic.twitter.com/f50MgbtqrL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 30, 2021

После навеса в штрафную голкипер «Спартака» Максименко неудачно выронил мяч точно на ногу Элифу Элмазу, который первым касанием поразил пустые ворота. Вратарская ошибка позволила итальянцам повести в счете.

«Наполи» сотворил один из самых быстрых голов в Лиге Европы ?



Первая же атака стала успешной для хозяев. Вот это еврокубки ? pic.twitter.com/9C0IWBleKF — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021

Интересно, что «Наполи» разыграл мяч с центра поля, покатив мяч вперед, в сторону ворот соперника, с чего и началась голевая атака. Правила это не запрещают, хотя команды редко разыгрывают мяч именно так — сразу отправляя мяч в финальную треть поля. У «Наполи» это получилось просто образцово — красно-белые никогда не пропускали в еврокубках так рано.

Возможно, это вообще самый быстрый гол в истории Лиги Европы. В сентябре 2016 года уже Ян Сикора в матче между либерецким «Слованом» и «Карабахом» послал мяч в сетку, когда секундомер был на отметке 10,69. Сейчас сотые пока еще не посчитали. Но совершенно точно, что неаполитанцы вообще забили самый быстрый гол для итальянских команд в Лиге Европы.

13 — Eljif #Elmas (after 13 seconds) has scored the fastest UEFA Europa League goal for an Italian team, and the fastest in the competition since the Sykora's one (Slovan Liberec) in September 2016 (12 seconds). Instant.#NapoliSpartak pic.twitter.com/ePcggzj5S8 — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) September 30, 2021

До перерыва «Наполи» остался в меньшинстве: Мариу Руй получил красную карточку за грубый фол против Виктора Мозеса после подсказки видеоассистентов главного арбитра. А уже в добавленное к первому тайму время словацкий рефери Иван Кружляк назначил было пенальти в ворота «Наполи» за фол на Квинси Промесе, но в дело снова вмешался ВАР — и 11-метровый был отменен.