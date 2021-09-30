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«Спартак» пропустил от «Наполи» уже на 11-й секунде. Это повторение рекорда Лиги Европы

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 20:55
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак». Элиф Элмаз (слева) открывает счет на 1-й минуте. Фото Reuters
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак». Элиф Элмаз (слева) открывает счет на 1-й минуте. Фото Reuters
Теги:
Максименко ошибся на выходе.
Наполи — Спартак

Для «Спартака» старт матча против «Наполи» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы получился просто ужасным. Красно-белые пропустили уже на 11-й секунде встречи, сразу после розыгрыша мяча с центра поля. Официальный Twitter турнира дает именно такое время.

После навеса в штрафную голкипер «Спартака» Максименко неудачно выронил мяч точно на ногу Элифу Элмазу, который первым касанием поразил пустые ворота. Вратарская ошибка позволила итальянцам повести в счете.

Интересно, что «Наполи» разыграл мяч с центра поля, покатив мяч вперед, в сторону ворот соперника, с чего и началась голевая атака. Правила это не запрещают, хотя команды редко разыгрывают мяч именно так — сразу отправляя мяч в финальную треть поля. У «Наполи» это получилось просто образцово — красно-белые никогда не пропускали в еврокубках так рано.

Возможно, это вообще самый быстрый гол в истории Лиги Европы. В сентябре 2016 года уже Ян Сикора в матче между либерецким «Слованом» и «Карабахом» послал мяч в сетку, когда секундомер был на отметке 10,69. Сейчас сотые пока еще не посчитали. Но совершенно точно, что неаполитанцы вообще забили самый быстрый гол для итальянских команд в Лиге Европы.

До перерыва «Наполи» остался в меньшинстве: Мариу Руй получил красную карточку за грубый фол против Виктора Мозеса после подсказки видеоассистентов главного арбитра. А уже в добавленное к первому тайму время словацкий рефери Иван Кружляк назначил было пенальти в ворота «Наполи» за фол на Квинси Промесе, но в дело снова вмешался ВАР — и 11-метровый был отменен.

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