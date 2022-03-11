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Сегодня, 10:30

«Головина мы можем отправить в Россию». Во Франции раскритиковали нашего легионера

Болельщики «Монако» недовольны игрой Александра Головина в матче Лиги Европы против «Браги»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
Мнения СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Браги» (0:2) в Лиге Европы.
Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
2:0
Монако
Голы
Руис, 3 (1:0), Витор Оливейра, 89 (2:0)
Брага
Матеус Коуту (Оливейра, 65) Витор Тормена Карму Фабиану Силва Аль-Мусрати Орта (Каштру, 75) Руис (Витор Оливейра, 65) Орта Медейруш (Моура, 67) Гомиш (Мигел Фале, 80)
Монако
Нюбель Вандерсон Дисаси Кайю Энрике Матсима (Бадиашиле, 46) Тшуамени Жан Лукас Матазо (Головин, 58) Мартинш Бен-Йеддер (Боаду, 77) Фолланд (Диоп, 83)
Предупреждения
Карму 53’  -  Вандерсон 14’
Судьи
Цвайер (Германия)

«Монако» попал в ловушку

L'Equipe озаглавил обзор состоявшейся в Португалии игры следующим образом: «Монако» попадает в ловушку «Браги». Как отмечает ведущее спортивное издание Франции, дорога монегасков в четвертьфинал выглядит трудной. Ключевые моменты — робкое начало игры, два отмененных арбитром гола гостей, а также тот факт, что португальский прессинг в схеме 3-4-3 разрушил игру команды из княжества. Однако в конце обзора L'Equipe резюмирует, что через неделю «Монако» может решить вопросы в ответной игре.

Появившийся на поле на 58-й минуте Александр Головин остался без оценки, так как во Франции выходящим на замену футболистам их ставят только в особенных случаях. Тут поводов не было, и детально разбирающий игру всех участников матча портал Maxifoot ограничился констатацией факта появления Головина на поле.

Публикация от SC Braga (@sportingclubedebraga)

Матазо, вместо которого вышел Александр, получил четыре балла. И это далеко не худшая оценка, так как Матсиме и Фолланду поставили по тройке, а защитник Дисаси и вовсе получил двойку по десятибалльной системе.

Monaco Tribune в посвященном игре материале отмечает активность Желсона Мартинша и яркую игру голкипера хозяев Матеуса. «Брага» должна сказать спасибо своему вратарю", — пишет издание и приводит статистику, согласно которой монегаски не добились результата, несмотря на 15 ударов при шести попаданиях в створ. Также в обзоре отмечено, что Филиппу Клеману нужно что-то придумать перед ответной игрой, а реакцией «Монако» на проигрыш станет воскресный матч с одним из прямых конкурентов — «Страсбуром».

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Игрок из папье-маше

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops выбрал всего одного героя, отметив голкипера Нюбеля. В числе двух провалившихся оказались Фолланд и Матсима. Персонально Головина не отмечали, однако в комментариях в соцсетях в адрес нашего легионера хватало критики.

Когда один болельщик отметил, что при определении правого полузащитника выбор между Головиным и Жеаном Лукасом очевиден, ему тут же ответил пользователь Amleux: «Желсон Мартинш в этот вечер создавал моменты и даже забил. Он же забил «Марселю». Можете ли вы мне сказать, что Головин сделал в этом году?»

«Диоп и Голо на поле, пусть даже Головин особо не блеснул», — сделал акцент на неоднозначных тактических решениях Chriislv.

«Видишь такого парня, как Желсон, и чувствуешь: даже если он далек от совершенства, он хочет и пытается что-то привнести в игру. Я предпочитаю его Головину, который небрежен и должен уйти», — заметил nandogoal.

«Когда вы видите Головина или Боаду, вы знаете, что забить практически невозможно», — среагировал на игру джокеров FIO_ow.

«Головина мы можем отправить в Россию. Он бесполезен. Он возвращается и через пять минут оказывается на газоне. Он игрок из папье-маше. Парни из «Браги» — они слабее, но у них есть каркас», — негодовал supporterASM.

«Головин неудачно вышел на замену», — более мягко высказался ClementMicheau.

«Головин? Он вернулся? Это хорошо в один прекрасный день?» — иронизировал Fujito, от которого досталось почти всей группе атаки, включая Бен-Йеддера, Фолланда и Боаду.

«Такой мобильный дуэт, как Фолланд — Бен-Йеддер, полностью исчез. Эта игра требовала в старте Головина, который связал бы полузащиту с атакой, не согласился с критиками AreaScouting.

Глобальными видит причины неудачи EmmanuelTrumer, задавшийся вопросом: «Имеем ли мы право ожидать футбола, поставив Жеана Лукаса правым полузащитником? Головин весь сезон на скамейке запасных? Диоп? Чья вина во всем этом?»

«К сожалению, у нас нет никого, кто мог бы изменить ситуацию. Мы можем владеть мячом два часа, но нам не хватает парня, способного сделать передачу или эффективный дриблинг. Диоп, Желсон, Головин... Обводят, но не забивают», — написал dugiuF.

«Если мы хотим быть конкурентоспособными в следующем сезоне, замените Желсона, Фолланда, Жеана Лукаса, Головина (мне больно это говорить), Агилара и Сидибе», — заглянул в будущее hupsy.

«Головин, я тебя долго защищал, но теперь становится трудно», — не скрывал разочарования HiceMMG.

Александр Головин
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