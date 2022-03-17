«Он даже в «Макдоналдс» не ходит». Как «Спартак» разгромил «Аякс» с упитанным вратарем

11 лет назад красно-белые устроили голевое шоу в матче Лиги Европы в «Лужниках».

Еврокубковая история «Спартака» в текущем сезоне обязательно останется в памяти болельщиков красно-белых. Когда-нибудь о ней будут рассказывать как о последнем триумфе москвичей в Лиге Европы в сезоне-2010/11. Тогда банда с Алексом, Дзюбой и Диканем вынесла «Базель», а потом расправилась в гостях с «Аяксом» в 1/8 финала турнира. В ответном матче с амстердамцами в «Лужниках» «Спартак» выдал одну из лучших игр под руководством Валерия Карпина в еврокубках.

Предлагаем вам вспомнить, как спартаковцы подарили незабываемую радость фанатам в матче с голландцами 17 марта 2011 года. И постараемся разобраться, что это было — выдающаяся победа или стечение обстоятельств.

Мистическая черная форма «Спартака» и разгром от «Ростова»

10 марта 2011-го. Красно-белые чудом отбились в Амстердаме. Гол Алекса принес «Спартаку» победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над «Аяксом» (1:0). Команда Франка де Бура владела инициативой весь первый тайм и создавала кучу моментов у ворот Андрея Диканя. Голкипер тащил самые сложные удары. После перерыва спартаковцы заиграли по-другому, начав проводить атаки. На 57-й минуте Алекс на границе чужой штрафной так бахнул с левой точно в «девятку», что даже вратарь Мартен Стекеленбург был бессилен.

10 марта 2011 года. Амстердам. «Аякс» — «Спартак» — 0:1. Москвичи празднуют победный гол Алекса. Фото Reuters Фото photo.khl.ru

Красно-белые вопреки всему выиграли у «Аякса» — 1:0. Снова в фартовой черной форме, как и в марте 1998-го, когда «Спартак» оказался сильнее голландского клуба (3:1) в памятном четвертьфинале Кубка УЕФА. А теперь вспомните, в какой они играли в последнем матче с «Легией» (1:0) 9 декабря 2021-го, выйдя в плей-офф Лиги Европы. Совпадение или все-таки мистика?

Через четыре дня после бодрого выезда в Амстердам команду Карпина ждал грустный матч в Ростове-на-Дону. Местная команда забила четыре безответных мяча «Спартаку», который ничего не мог сделать с Адамовым и Калачевым. Перед ответной встречей с «Аяксом» было тревожно.

Оптимистичный Карпин и стокилограммовый вратарь

За день до встречи в Лиге Европы в Москве Карпин вселял уверенность в журналистов. По его словам, на поле в «Лужниках» будет совсем другая игра с «Аяксом».

«Никаких опасений у меня нет. Команда, которая играла в Ростове, и та команда, что будет играть завтра, — две разные вещи», — сказал Карпин на предматчевой пресс-конференции.

17 марта 2011 года. «Спартак» — «Аякс» — 3:0. Валерий Карпин (слева) и Франк де Бур. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сомнения в успехе «Спартака» все же были. И дело даже не в отсутствии внятной игры у красно-белых. Им противостоял крепкий коллектив де Бура с талантливой молодежью: Кристиан Эриксен, Дейли Блинд, Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Грегори ван дер Вил. Воспоминания от первой игры, где красно-белые явно отскочили, оставались свежи в памяти.

При этом и нидерландские болельщики получили лишние поводы для переживаний. От состава был отстранен форвард Мунир Эль Хамдауи (из-за конфликта с де Буром). Основной вратарь команды Стекеленбург и его сменщик Кеннет Вермер получили травмы и пропускали ответный матч со «Спартаком». В основе ожидали выход колоритного голкипера Йеруна Верхувена по кличке «Пицца». Его вес составлял больше 100 килограмм при росте 194 сантиметра.

Йерун Верхувен.

Нидерландский журналист канала RTL Поскол Камплман призывал не издеваться над Верхувеном: «Он хорошо натренирован. Он тренируется каждый день и не ест слишком много. Он даже в «Макдоналдс» не ходит. Это просто его вес, и он ничего не может с этим поделать».

День матча: бразильцы на льду и чудеса Диканя

Со стартового свистка спартаковцы осадили штрафную площадь «Аякса». Москвичи много владели мячом, и уже на 21-й минуте матча Дмитрий Комбаров после паса Алекса открыл счет во встрече — 1:0. Российский футболист отправил мяч точно между ногами Верхувена. Слова Карпина о том, что на поле все увидят другой «Спартак», начали подтверждаться.

17 марта 2011 года. Москва. «Спартак» — «Аякс» — 3:0. Гол Дмитрия Комбарова. Фото Алексей Иванов Алексей Иванов

Голландцы пытались создать какие-то моменты в первой половине игры. Запомнился дальний выстрел Эриксена, однако ни к чему результативному он не привел. «Спартак» продолжал оказывать давление на соперника. На 30-й минуте москвичи выбежали в очередную контратаку. Дмитрий Комбаров прошел по центру и отдал разрезающий пас на Веллитона, который забил в правый нижний угол ворот «Аякса» — 2:0.

Нападающий побежал праздновать гол к фанатам, но поскользнулся на льду у трибуны стадиона. Вместе с ним попадали и его бразильские одноклубники.

17 марта 2011 года. Москва. «Спартак» — «Аякс» — 3:0. Веллитон (лежит), Алекс (слева) и Ибсон. Алексей Иванов

Все вопросы о выходе «Спартака» в 1/4 финала Лиги Европы на 54-й минуте были сняты. Алекс идеально исполнил штрафной удар, пробив в левую «девятку» ворот Верхувена. И вряд ли скажешь, что тучный голкипер был виноват в том эпизоде.

17 марта 2011 года. Москва. «Спартак» — «Аякс» — 3:0. Алекс (слева) празднует гол с Кириллом Комбаровым. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Аякс» начал просыпаться и до последнего пытался забить. Нидерландцы дважды пробили в перекладину, а форвард Дарио Цвитанич не смог с нескольких метров прошить Диканя. Вратарь «Спартака» снова поймал кураж и тащил всё. Амстердамцам опять катастрофически не везло, итоговый счет — 3:0 в пользу российского клуба (общий счет 4:0).

«Сегодня вышли абсолютно спокойно играть в наш футбол, — говорил Карпин после матча. — Без нервов, не чувствуя себя слабее кого-то. Думаю наконец-то дошло до всех, футболисты поняли, что могут играть против «Аякса», «Челси». Надеюсь на это во всяком случае. Все дело только в спокойствии».

После победы над «Аяксом» Дмитрий Комбаров отметил психологическую уверенность красно-белых в ответной игре: «В первом матче было волнение, конечно. Сегодня вышли и спокойно играли, мяч держался. Моменты хорошие были, и забили голы. Да, наверное, из-за волнения не получалось в первом матче. Сейчас все нормально».

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Можно ли назвать тот матч триумфальным для «Спартака»? С одной стороны, да. Счет на табло говорит сам за себя. Другие могут сморщиться и посчитать, что это был отскок, вспоминая проблемы с составом у «Аякса» и чудесную игру Диканя. Однозначно здесь лишь одно — это успешный для красно-белых результат, который останется в истории.