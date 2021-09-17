«Локомотив» набирает очки на характере. Но нужен еще и футбол

Обозреватель «СЭ» — о выступлении команды Николича.

Все восхищаются — и правильно — характером «Локомотива» Марко Николича, который никогда не сдается и не проиграл в этом сезоне ни одного матча. И результат, и дух красно-зеленых действительно заслуживают только уважения.

Но матч с «Марселем», и не только он, заставил задуматься о другом. Сижу вчера на стадионе, смотрю первый тайм, время уже зашло далеко за его середину, — и ловлю себя на ощущении, что вообще не видел у «Локо» мяча! Вообще!

Одно дело, когда, допустим, «Рубин» играет с «Барселоной» Пепа Гвардиолы. Там по-другому просто не может быть. Но «Марсель» — совсем не та «Барса». Французы — приятная, обученная команда с хорошим, но не каким-то космическим составом. Вполне сравнимым с составом «Локомотива». Делит третье место в лиге 1 с «Ниццей». Это не стабильный клуб — участник Лиги чемпионов, случайно забредший в Лигу Европы.

Да, потом «Локо» огрызнулся штангой Смолова, но то, что Федор может в одиночку решить эпизод, не новость. Его возрождение — тоже в немалой степени заслуга Николича. И все же командная игра — нечто другое, чем умение выжать максимум из мастерства одного футболиста.

В РПЛ ведь происходит почти то же самое. В матчах с «Локомотивом» мяч был у «Зенита», у «Динамо». И сине-бело-голубые, и просто бело-голубые играли с преимуществом — не только по контролю, но и по моментам. Объективно должны были побеждать.

Несгибаемость и терпеливость команды Николича, правильные замены, хорошая скамейка (теперь — вообще лучшая в России) — все это позволило не уступить ни в одном из этих почти проигранных матчей. История с «Марселем» эту тенденцию выразила особенно ярко. «Локо» не за что было цепляться. Но он зацепился, вытерпел в обороне (браво, Магкеев!), а потом не до конца готовый Анджорин показал, почему он считается одним из топовых талантов «Челси».

Вот оно — спасение «Локомотива» и первый гол российских клубов в евросезоне ?



Анджорин отлично исполнил в дальний угол ? pic.twitter.com/mMPh0664yX — Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021

Но выгрызание очков только на характере, терпении и везении не может продолжаться вечно. Чтобы удержаться на этом уровне результатов, «Локомотив» обязан прибавить именно в том, что понимается под современным футболом. В самостоятельности игры, в контроле мяча, в агрессии, в прессинге и контрпрессинге.

Только так можно прокачать и более дорого перепродать молодых игроков, которых «Локомотив» приобретает, то есть реализовать новую клубную философию. На таком футболе, какой был вчера с «Марселем», они лучше не станут.

Понимает ли это Николич? Способен ли на такой прогресс? Надеюсь, да, поскольку по-человечески он вызывает симпатию. И человеческий, психологический аспект в его работе — самый сильный.

Он может достучаться до игроков вместе и до каждого в отдельности, сплотить их. Он способен работать под давлением. Он может оставаться невозмутимым, когда вокруг него бушуют информационные пожары. На него не срикошетила даже война фанатов с Василием Кикнадзе, который его, собственно, и назначил вместо Семина. Он достаточно популярен среди болельщиков, что после Юрия Палыча представить себе было сложно. И он дает результат.

Но если говорить именно об игре, то хотелось бы видеть что-то подобное тому, что делает «Динамо». У того — свои проблемы: место форварда делят Тюкавин и Грулев, тогда как в «Локо» — сравните — Смолов, Камано, Лисакович и вечно сломанный Зе Луиш. Но сам по себе динамовский футбол — намного современнее, агрессивнее и интереснее, и это было очевидно в очном матче.

Ральф Рангник — создатель как раз этой современной концепции футбола, которую внедряют в «Динамо» главный тренер Сандро Шварц и спортивный директор Желько Бувач; о чем можно говорить, если Томас Тухель — его прямой ученик, а Юрген Клопп — последователь? Логично предположить, какой футбол немецкий стратег хотел бы видеть у команды.

Мне сейчас интереснее всего будет понаблюдать, окажется ли Николич достаточно гибок для того, чтобы постепенно переформатировать команду под такой футбол, который только и имеет реальное будущее.

Да и настоящее тоже, если мы говорим о футболе Европы, а не России.

Поэтому, аплодируя характеру «Локо» Николича, не стал бы переоценивать ничью с «Марселем» с творческой, футбольной точки зрения. Кадровый потенциал красно-зеленых, мне кажется, позволяет играть совсем иначе. Этого и жду.