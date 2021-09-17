Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Штурма» (1:0).

Замены Ковача

L'Equipe в своем обзоре игры выделяет в качестве ключевой фигуры Диатта, отмечая не только победный гол форварда, но и его активность на протяжении всего матча. Вместе с тем, решающим фактором авторитетное издание называет перестановки, сделанные главным тренером «Монако» Нико Ковачем.

«Тренер «Монако» провел успешную рокировку, сделав три замены в перерыве (выход Фабрегаса, Кайю Энрике и Головина), наилучшим образом усилив прессинг и доминирование своей команды. Затем клуб из княжества перешел с 4-4-2 на 3-2-4-1. Игрок сборной России сделал решающий пас, показав дриблинг в штрафной команды из Граца», — отмечает L'Equipe.

Какая классная голевая Головина! ?



Убрал двоих и точно навесил на партнера. После выхода Сани «Монако» наконец-то повел у «Штурма» ? pic.twitter.com/7QlhS0UXAz — Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021

Maxifoot тоже хвалит перестроения монегасков, делая акцент на том, что Ковач не мог быть доволен первым таймом, и отмечает роль российского футболиста. «Появление Головина принесло больше динамизма и вдохновения. Доказательство — решающий пас россиянина на голову Диатта» — написано в обзоре матча.

О роли нашего легионера и в целом трио джокеров говорит тот факт, что для Головина, Кайю Энрике и Фабрегаса сделано исключение, ведь вышедшим на замену футболистам во Франции выставляют оценки только в исключительных случаях. Правда, испанскому ветерану дали лишь 4,5 балла. Но это лучше, чем у наигравших на четверку Нюбеля и Якобса, получившего 3,5 балла Фолланда и удостоившихся троек Павловича с Исидором.

Максимальный рейтинг — 7,5 — у Диатта. Игра Головина оценена семеркой со следующим комментарием: «Его появление изменило ход игры для «Монако». Его динамизм и видение игры принесли точность, которой не хватало, чтобы открыть счет. Неслучайно, что он является автором решающего паса для Диатта».

Голо просыпается

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops удивил. В число двух героев игры наряду с Диатта попал центральный защитник Павлович, которого традиционные СМИ критиковали. Впрочем, болельщики не сошлись с ними во многих вопросах, отметив в комментариях, что для больших изданий «Монако» — не французская команда, и о ней вспоминают только в особых случаях вроде чемпионства-2017.

«Очень маленький топ для Матазо, Головина и Диатта», — предложил свою версию Ralfedstroem.

«Головин действительно хорошо сыграл», — заметил Matalefique.

«Важная победа с очень хорошим Матазо в центре, центральной парой Марипан — Павлович, заслуживающей рассмотрения в чемпионате, и отличным камбэком Голо», — добавил The Brain.

«Голо просыпается», — написал о результативной атаке AV Asmfc.

«Красавеца Голо!!! Жаль, что он часто травмируется, но Головин это все еще высокий класс», — поддержал предыдущего пользователя HouseASM.

«Головин должен быть в старте, иначе у нас не будет творчества», — высказался Dimi17t.

«Будем надеяться, что это возвращение Головина пойдет нам на пользу», — резюмировал cedricram.