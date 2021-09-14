«СЭ» вместе с компанией ZTE , партнером ФК «Спартак-Москва», вспоминает самое яркое выступление столичного клуба в главном еврокубке.

Уже завтра «Спартак» начнет свой путь в Лиге Европы. Первым соперником станет «Легия», с которой у красно-белых есть немало переплетений, в том числе Станислав Черчесов, успевший поработать в обоих клубах.

Первая встреча «Спартака» с «Легией» случилась в 1995 году. Тогда команды попали в одну группу Лиги чемпионов, а красно-белые добились уникального результата — шести побед в шести матчах. Вспоминаем, как это было.

Фиаско в чемпионате и обновление состава

На момент старта еврокубков «Спартак» занимал непривычно низкое, четвертое место в чемпионате России. Красно-белые неудачно провели начало сезона, одержав лишь три победы в первых десяти турах. В этот отрезок уместились поражения от «КАМАЗа», «Спартака-Алании», «Ротора» и «Локомотива». Также «Спартак» потерял очки в матчах с «Текстильщиком», «Ростсельмашем» и «Черноморцем».

В ту пору «Спартак» переживал эпоху перестройки. Команду покинули Бесчастных, Карпин, Ледяхов, Писарев — все они были лидерами красно-белых. Зато начали раскрываться молодые футболисты: Хлестов, Никифоров, Аленичев, Ширко, Кечинов. «Спартаку» понадобилось какое-то время, чтобы сыграться, прийти в себя. И ключевую роль в этом сыграло возвращение в клуб Валерия Шмарова — в 20 матчах чемпионата он забил 16 мячей!

Те самые шесть побед

Лишь к середине сезона красно-белые набрали победный ход, но отрыв от первого места в чемпионате был уже слишком велик («Спартак-Алания» стабильно держал отрыв в 10-12 очков). К тому же «Спартаку» предстоял старт еврокубковой кампании. В группе Лиги чемпионов красно-белым достались «Блэкберн», взявший по итогам сезона-1994/95 титул в АПЛ, «Русенборг» и «Легия».

Начинал «Спартак» с выезда в Англию. Матч получился сложным: «Блэкберн» давил, но красно-белых неоднократно выручал Черчесов. А впереди «Спартак» все-таки нашел свой момент — Сергей Юран наказал голкипера англичан за опрометчивый выход из ворот (1:0).

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Через две недели — матч дома против «Легии», и снова бенефис Юрана. Сначала он заработал пенальти, который реализовал Юрий Никифоров, а позже забил и сам. В конце встречи поляки один мяч отыграли и даже имели шансы для того, чтобы счет сравнять. К счастью, «Спартак» победу удержал (2:1).

Но самый сложный матч красно-белых пришелся на выезд в Норвегию. «Мы тогда к перерыву «горели» 0:2, — вспоминал Валерий Кечинов в автобиографии Олега Романцева «Вся правда обо мне и «Спартаке». — Олег Иванович зашел в раздевалку, посмотрел на нас и спокойно сказал: «Ребята, мне кажется, вам нужно самим друг с другом поговорить». И закрыл за собой дверь. Ну, мы и поговорили: кто постарше, естественно, повысил голос на молодежь, но все друг друга поняли. Мы вышли и разорвали этот «Русенборг» — 4:2».

После этого «Спартак» дома одержал две уверенные победы: над «Русенборгом» (4:1) и «Блэкберном» (3:0). Англичане Дэвид Бэтти и Грэм Ле Со даже подрались между собой, причем прямо на поле. А шестую, рекордную победу красно-белые добыли в Польше (1:0). Где-то и повезло — футболисты «Легии» умудрялись бить мимо уже, по сути, пустых ворот.

Исторические шесть побед

Красно-белых тогда считали одной из сильнейших команд Старого Света. Павел Янас, главный тренер «Легии», и вовсе заявил: «Спартак» на сегодня — лучшая команда Европы".

«Романцев после матча с «Легией» сказал: «Все, я ухожу. Ты будешь вместо меня», — вспоминал Георгий Ярцев. — Ему было тяжело разрываться между тремя должностями. Плюс наступил момент, когда в «Спартаке» нужно было что-то менять».

Без Романцева «Спартак» не смог пройти «Нант» в 1/4 финала. Сказался также уход некоторых лидеров команды — Черчесова, Юрана, Кулькова — и неоднозначные судейские решения. Однако красно-белым удалось вписать свое имя в историю Лиги чемпионов. Помимо «Спартака» шесть побед в группе одержали всего пять команд — «Милан» (1992), «ПСЖ» (1994), «Барселона» (2003), «Реал» (2011, 2014) и «Бавария» (2020).

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