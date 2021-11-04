Сегодня — битва с «Лестером»

«Спартак» возвращается в Англию впервые после ливерпульского кошмара. Сегодня команда Руя Витории сыграет с «Лестером», и шансы на успех оцениваются даже скромнее, чем четыре года назад. В декабре 2017-го красно-белые до последнего претендовали на плей-офф ЛЧ и отправлялись на «Энфилд» за победой (только она гарантировала выход из группы). А вернулись с крупнейшим поражением в истории.

И сейчас это особенно пугает: тот «Спартак» был гораздо мощнее нынешнего.

— Мы уважаем «Ливерпуль», но у нас тоже есть хорошие игроки. В команде отличная атмосфера. Уверен, на «Энфилде» будет очень упорная борьба, — рассуждал на предматчевой пресс-конференции Массимо Каррера.

Звучало правдоподобно. Это сейчас «Спартак» приехал к «Лестеру» на фоне грустной серии из четырех матчей без побед, в которую уместились 1:7 от «Зенита». Перед «Ливерпулем» банда Карреры подряд грохнула «Уфу», «Краснодар», «Зенит» и «Арсенал», а за 3,5 месяца проиграла лишь однажды — «Севилье» в гостях.

Перформанс в Лиге чемпионов тоже впечатлял: 5:1 с «Севильей» и ничья с «Ливерпулем» доказывали, что на «Энфилд» можно выходить как минимум без страха. Как максимум — цепляться хотя бы за ничью.

— Если быть честным, «Спартак» — хорошая команда, — предупреждал за сутки до игры Вейналдум. — В первой встрече они были лучше, чем я ожидал. Тот матч пропустили несколько игроков, в том числе и Промес, представляющий реальную угрозу. За это время они стали сильнее. Не думаю, что нам следует выходить на игру с мыслями о том, что достаточно и одного очка. Учитывая игру «Спартака», это может быть опасным.

Мыслей о том, что «Ливерпуль» устраивает ничья, действительно не было. Об этом просто не успели подумать: в первой же атаке Джикия, игравший левого защитника (в центре вышла пара Боккетти — Таски), завалил Салаха, и Коутиньо начал унижение. К 15-й минуте Филиппе был с дублем, а в начале второго тайма — уже с хет-триком.

«Ливерпуль» показал убийственную реализацию, забив 7 при 10 ударах в створ. И до последнего не позволял продышаться «Спартаку», хотя сам быстро перешел на эконом-режим — напрягаться не было смысла.

Несмотря на 13 ударов, у «Спартака» ничего не работало: попытки высоко прессинговать приводили к ужасным разрывам между линиями, а поперечные передачи тормозили свои же контратаки, позволяя «Ливерпулю» моментально вступать в отбор и создавать новые моменты.

- Я не могу этого объяснить. — После игры Каррера признал, что ничего не получилось. — Мы вышли на поле, и «Ливерпуль» превзошел нас во всем. В злости. Это доказывает, что «Спартак» еще не готов. Не готов к таким матчам! Мы вышли на поле без злости. Почти что боялись этот «Ливерпуль». Я разочарован. Ожидал увидеть совсем другой матч. Не хочу сказать, что мы должны победить, но — показать что-то большее.

Больнее всего было Селихову — за один вечер в Ливерпуле он пропустил больше, чем за два месяца в РПЛ.

— Очень стыдно. Извиняемся перед болельщиками. Сыграли в открытый футбол... Но вратарь у «Спартака» сегодня был плюшевый, — признал Селихов.

Эпичнее победы «Ливерпуля» оказалась реакциях игроков: сразу после матча Клопп хвалил четверку страйкеров, Вейналдум вспомнил о локальных ошибках при счете 3:0, а Коутиньо уверял, что не забудет свой первый матч с капитанской повязкой.

Казалось, победу 7:0 невозможно стереть из памяти, но минимум двоим из «Ливерпуля» это удалось.

Прошлым летом в Россию приехал Деян Ловрен и во время интервью Sport24 не мог поверить, что побеждал так крупно.

— Вы знаете, как обыгрывать «Спартак» 7:0. Уже поделились секретом со своими новыми партнерами по команде?

— 7:0?

— 7:0. «Ливерпуль» — «Спартак». Лига чемпионов. Вы играли в старте.

— А может, по сумме двух матчей было 7:0, нет?

— Нет, в одном матче. В декабре.

— В одном матче мы выиграли 7:0?

— Вы были на поле.

— 7:0 мы выиграли? Да ну!

— 7:0. «Ливерпуль» — «Спартак». Лига чемпионов. Да.

— Правда?

— Да.

— Хорошо. Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против «Спартака» за «Ливерпуль». Но не уверен, что мы выиграли так крупно.

Аналогичный провал в памяти случился у Фирмино — во время интервью «Чемпионату».

— Я из России, поэтому хотел еще спросить про победу со счетом 7:0 в Лиге чемпионов. Вам не было жалко «Спартак»? Нельзя было остановиться на 5:0?

— Черт, я не помню этого матча. Я вам клянусь!

— Серьезно? Не помните?

— Не-а.

Несмотря на разгром, «Спартак» вышел в евровесну с третьего места в группе. А через четыре дня частично реабилитировался за 0:7, уверенно выиграв дерби. К нему ЦСКА тоже готовился после поражения в Англии — правда, более скромного (1:2 от «МЮ»), но по полной получил на «Открытии» (0:3).

— Думаю, это лучший ответ после того, что случилось в Ливерпуле, — сказал Каррера. — Я хочу поблагодарить игроков и болельщиков за то, что они вложили всю душу ради этого результата.

Через три дня после матча с «Лестером» у «Спартака» тоже дерби — на этот раз с «Локомотивом». Надеемся, это просто совпадение, а не знак — второй «семерки» за полторы недели болельщики красно-белых точно не заслужили.