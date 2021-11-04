Футбол
Лига Европы
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    Лига Европы

«Авантюрный футбол Гисдоля! С такой игрой «Локо» 5 штук получит от «Лацио»

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
4 ноября, 23:25
4 ноября. Стамбул. «Галатасарай» — «Локомотив» — 1:1. Железнодорожники сыграли вничью с турецкой командой. Фото AFP
4 ноября. Стамбул. «Галатасарай» — «Локомотив» — 1:1. Железнодорожники сыграли вничью с турецкой командой. Фото AFP
Теги:
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов — о матче с «Галатасараем» (1:1).
Галатасарай — Локомотив

— Впервые увидел такой авантюрный «Локомотив»! Вот это уже команда Гисдоля, играет по его конспектам. Но стиль, который немец хочет привить, требует полного взаимодействия между футболистами, взаимопонимания, а также отличной функциональной подготовки. Я ни того ни другого у «Локо» не заметил... По идее москвичи могли и пять мячей пропустить.

С другой стороны, такой футбол нравится болельщикам, интересный матч. Однако команда пока не готова к идеям Гисдоля. Вот и получается все очень рискованно. Посмотрим, что будет дальше. Как быстро футболисты поймут эту тактику? Возможно, это в будущем и сработает. Но пока...

Нужно признать, что замены тренера сработали. Гол сделали Камано и Смолов. Эти футболисты подтвердили свой класс. Хотя Камано пока еще тяжеловат.

Мне по-прежнему не нравится игра Бека Бека. Хоть многие говорят, что он хорош в единоборствах, но КПД у него все равно невысокий. Очень много потерь и обрезов. Недопустимый процент брака для современного футбола! Более квалифицированный соперник сразу же за это накажет. Он играет только на себя! Очень много возится с мячом, вовремя с ним не расстается. И что в итоге? Сколько было выходов у «Галатасарая» после его потерь? Бека Бека как раз вписывается в этот авантюрный футбол...

4&nbsp;ноября. Стамбул. &laquo;Галатасарай&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. 73-я минута. Франсуа Камано сравнял счет. «Локомотив» выстоял в турецком аду. Команда Гисдоля сохраняет шансы на евровесну

Игра при Николиче была более прагматичной и европейской. А сегодня мы увидели латиноамериканский футбол (смеется). Все вперед, а назад малыми силами. Если успеем отскочить в защиту, то хорошо. Нет — ну ничего не поделаешь...

Нет, при Николиче в защите играли очень компактно, резко переходили в атаку. Все было осмысленнее. А сейчас очень высокий прессинг, защитники поднимаются чуть ли не к чужой штрафной. А в итоге сзади огромные дыры, которыми будут пользоваться соперники. Понимаете, играть высоко тоже надо уметь.

Керк начинает матч хорошо, но быстро угасает, устает. В целом для нашей лиги он неплох. За Марадишвили, безусловно, переплатили. Но картины он точно не портит, вписался в игровой рисунок «Локо». С другой стороны, Мухин не слабее. А его отдали в ЦСКА фактически бесплатно... Вот это странно.

Мне не очень понравился сегодня Рыбчинский. Обычно он действует смелее. А так в принципе команда очень авантюрная (смеется). Не думаю, что «Локо» выйдет из группы.

Не зря же говорили про веселый футбол Гисдоля. «Галатасарай» впятером выходил на двух защитников. Что это такое? С такой игрой против «Лацио» мы пропустим пять голов. Там исполнители другого уровня, другие мастера. Просто не простят такие вольности сзади.

&laquo;Галатасарай&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виталий Айрапетов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
В ОБСЕ из-за прав человека запустили Венский механизм в отношении Белоруссии
5
3
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»