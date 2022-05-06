Тедеско остался без финала еврокубка, зато там будут трое экс-игроков «Спартака»

Обзор ответных полуфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Защитник-бомбардир

Для «Лейпцига» сейчас решается все — как в Европе, так и в бундеслиге. И нынешняя неделя для «быков» началась неудачно: после проигрыша в Менхенгладбахе они вылетели их лигочемпионской четверки. Не лучшим образом складывалась и встреча в Глазго, где прорыв Кента завершился прострелом на защитника Тавернье, который с семью мячами возглавил список лучших бомбардиров турнира.

При этом «Рейнджерс» и не думали сбавлять обороты, и один из организаторов первого гола Камара удвоил преимущество хозяев классным дальним ударом. А ведь «Лейпциг» в четверг поставил на опыт, выбрав самый «старый» по среднем возрасту состав за все время выступлений в еврокубках (26 лет и 168 дней). Только в первом тайме картина для гостей вырисовалась бесперспективная.

Во второй половине ситуация стала переламываться. Герой сезона Нкунку, за которым охотятся несколько европейских топ-клубов, вернул «Лейпциг» в игру. Однако развить успех немцам не удалось, а «джерс» взорвались еще одной мощной атакой, по ходу которой Гвардиол вынес мяч через центр штрафной точно на ногу Лундстрему.

Европейского трофея у Тедеско не будет, зато за него поборется другой бывший спартаковец — экс-форвард второй команды красно-белых Сакала. Для его команды это будет первый европейский финал с 2008 года, когда «Рейнджерс» проиграли спор за Кубок УЕФА «Зениту».

42 года ожидания

Перед ответным полуфиналом видеообращения со словами поддержки записали бывшие футболисты «Айнтрахта», которым три года назад не удалось преодолеть эту стадию. Тогда, кстати, соперником «орлов» также был английский клуб, но «Вест Хэм» — совсем не «Челси», которому франкфуртцы уступили в серии пенальти.

Неделю назад немцы выиграли в Лондоне, а сейчас все сразу пошло по их сценарию. Сначала арбитр, получив подсказку ВАР, удалил Кресуэлла, который сбил убегавшего к воротам Хауге. Затем блестяще играющий в этом турнире Кнауфф выложил идеальный пас открывшему счет Борре. А первый тайм завершился спасением за авторством вынесшего мяч с линии ворот Н'Дика.

Как выяснилось, этого оказалось достаточно для того, чтобы выйти в финал еврокубка впервые за 42 года. Команда, выбившая из турнира «Барселону», не имела права оступиться после триумфа на «Камп Ноу». А ее фанаты отпраздновали успех массовым забегом на поле.

Один гол на два матча

Многие ведь помнят, как Лигу конференций называли второсортным турниром для неудачников. Лучший ответ скептикам — 60 тысяч зрителей на матче в Риме, которые создали вполне себе лигочемпионскую атмосферу. Между тем Жозе Моуринью отметил, что он, в отличии от Брендана Роджерса, не мог дать паузу своим лидерам. Дело в том, что «Рома» может попасть в Лигу Европы через национальный чемпионат, тогда как единственный еврокубковый шанс «Лестера» на следующий сезон — выигрыш континентального турнира.

Тем не менее, вдохновленные своими фанатами римляне сразу полетели вперед, и Эбрахам замкнул подачу Пеллегрини. Еще пара мячей — и форвард повторит английский рекорд результативности в рамках одной еврокубковой кампании, которым совместно владеют игравший в 70-х за «КПР» Стэн Боулз и Алан Ширер времен выступлений за «Ньюкасл».

Для этого, правда, нужно играть в более агрессивный футбол, а «Рома» при 1:0 стала в большей степени действовать от соперника. В Лестере такой подход стоил победы, но дома и стены помогают. Моуринью идет за своим пятым еврокубком. У него в коллекции есть две Лиги чемпионов и два Лиги Европы/Кубка УЕФА. Если португалец возьмет еще и Лигу конференций, он и здесь будет Особенным. А вышедший на замену во втором тайме Шомуродов может завершить свой первый римский сезон триумфом.

В Марселе тоже было жарко, а файер-шоу на «Велодроме» не уступало тому, что неделю назад устроили в Роттердаме фанаты «Фейеноорда». Правда, французы пошли дальше, выложив на одной из трибун гигантскую мозаику с надписью «УЕФА — мафия». Дебют же игры проходил, словно в тумане из Сайлент Хилл. А вскоре после того, как дым рассеялся, «Марсель» потерял своего лидера Пайета.

Это, бесспорно, ослабило атакующий потенциал французов. Да, вступил в игру Милик. Потом в бой бросили безуспешно пытавшегося выпросить у арбитра пенальти Дженгиза Юндера. Все тщетно. Голландцы выстояли, и теперь в финале могут сыграть два арендованных у «Спартака» футболиста — Тил и заменивший его на 81-й минуте Хендрикс.